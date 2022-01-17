Van'da kardan kapanan 510 mahallenin yolu açıldı - Haberler
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Van'da kardan kapanan 510 mahallenin yolu açıldı

Van'da kardan kapanan 510 mahallenin yolu açıldı
AA / Emre Ilıkan - Haberler | Güncel

Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 510 mahallenin yolu açıldı.

VAN (AA) - Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 510 mahallenin yolu açıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı 650 personel ve 250 araçla kentte karla mücadele çalışması yürütülüyor.

Yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı 702 mahalleden 510'unun yolu, ekiplerin yoğun gayretleri sonucu açıldı.

Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu kentte, kapalı bulunan 192 mahalle yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor.

Ekipler, ulaşımda aksama yaşanmaması için kent merkezindeki yollarda da genişletme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Van'da kardan kapanan 510 mahallenin yolu açıldı

Van'da kardan kapanan 510 mahallenin yolu açıldı

Van'da kardan kapanan 510 mahallenin yolu açıldı

Van'da kardan kapanan 510 mahallenin yolu açıldı

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AA / Emre Ilıkan - Son Dakika Haberleri

Van, Güncel, Haber

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