Van'da karantinaya alınan vatandaşlar yazdıkları mektuplarla duygulandırdı
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Van'da karantinaya alınan vatandaşlar yazdıkları mektuplarla duygulandırdı

Van'da karantinaya alınan vatandaşlar yazdıkları mektuplarla duygulandırdı
07.05.2020 11:08 | Son Güncelleme: 07.05.2020 11:08

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünyanın farklı ülkelerinden Van'daki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurda yerleştirilen ve gözlem sürelerinin dolmasının ardından evlerine uğurlanan Türk vatandaşları, yazdıkları mektuplarla duygulandırdı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünyanın farklı ülkelerinden Van'daki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurda yerleştirilen ve gözlem sürelerinin dolmasının ardından evlerine uğurlanan Türk vatandaşları, yazdıkları mektuplarla duygulandırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yurt dışındaki Türk vatandaşlarının tahliye işlemi devam sürüyor.

Van'da bir yandan yurda yerleştirme işlemi devam ederken bir yandan da 14 günlük karantina süresi tamamlananlar son sağlık kontrollerinin ardından memleketlerine uğurlanıyor.

Yurtlardan ayrılanlardan geriye ise odalarda bıraktıkları duygu yüklü mektupları kaldı. Binayı temizleyen görevliler, buldukları mektupları yurt yönetimine teslim etti.

"Allah hepinizden razı olsun"

Kazakistan'da işçi olarak çalışan ve uçakla Van'a getirilerek yurda yerleştirilen, 14 günlük sürenin tamamlanmasının ardından da memleketi Ordu'ya gönderilen Yunus Karaman, karantina süresince kaldığı odaya teşekkür mektubu bıraktı.

Devlet yetkililerine teşekkür eden Karaman, mektubunda, "Kazakistan'dan geldim. Bizleri canımız ve kanımız olan bayrağımızla karşıladılar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Onlar sayesinde vatanımıza, milletimize kavuştuk. Bize sıcak çorba, yemek verdiler. Allah hepinizden razı olsun." ifadelerini kullandı.

"Bizleri çok güzel bir şekilde ağırladınız"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde üniversite öğrencisi olduğunu belirten Ege Seçkin de kaleme aldığı mektubunda, şu ifadelere yer verdi:

"ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsünde öğrenciydim. Salgın nedeniyle Türkiye'ye gelmek zorunda kaldım. Türkiye'de 14 gün karantinada kalmak üzere Süleymanşah Yurdu'na getirildim. Bu 14 gün boyunca bizleri çok güzel bir şekilde ağırladınız. Emeği geçen herkese teşekkürler."

Serdar Oktay da mektubunda çok sıcak bir şekilde karşılandıkları için duygulandığını belirtti.

Oktay, mektubuna şöyle devam etti:

"Çok güzel şekilde karşılandık, korku, çaresizlik ve endişe bir anda kayboldu. Böylesine güzel bir ekibi daha önce hiç görmemiştim. Amaçları yardım etmekten başka bir şey değil. Her yaptıkları ve her attıkları adımda yurtta karantinada kalan bizleri nasıl daha çok rahat edebiliriz düşüncesi hakimdi. Allah herkesten razı olsun."

Süleymanşah Yurdu Müdürü İsa Yeşil de mektuplar karşısında çok duygulandıklarını anlattı.

"Mektuplarında genellikle devletimizin büyüklüğünü belirtmişler." diyen Yeşil, şöyle konuştu:

"Biri mektubunda şöyle demiş, 'Ben 45 yaşındayım. Bugüne kadar devletim için hiçbir şey yapmadım. Sadece 15 ay askerlik yaptım. Buna rağmen ülkem beni Kazakistan'dan aldı ve Van'a getirdi. Beş yıldız konforunda yurtta ağırlandım.' Bunun gibi güzel duygular yer alıyor."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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