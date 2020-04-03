Van'da karantinaya alınan mahallelerdeki 270 aileye gıda yardım yapıldı Van'ın Başkale ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında karantinaya alınan 2 mahallenin sakinlerine gıda yardımı yapıldı.

Van'ın Başkale ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında karantinaya alınan 2 mahallenin sakinlerine gıda yardımı yapıldı.

İlçe merkezine bağlı Ilıcak ve Belliyurt mahallelerinde başlatılan karantina uygulaması devam ediyor.

Giriş ve çıkışlarında jandarma ekiplerinin nöbet tuttuğu 2 mahallenin sakinlerine kaymakamlık tarafından oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince yardım kolileri dağıtıldı.

Belliyurt Mahallesi Muhtarı Sabahattin Güner, yaptığı açıklamada, devlet yetkililerinin bu süreçte kendilerini yalnız bırakmadığı söyledi.

Mahallelerin 5 gündür karantinada olduğunu anımsatan Güner, "2 mahallemize erzak geldi. Mahallemizde yaşayan 3 bin kişi adına Cumhurbaşkanımız, valimiz ve kaymakamımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA