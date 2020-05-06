Van'da karantinaya alınan 4 mahallede sağlık taraması sürüyor (3)

TAZİYE SAHİBİ VE KATILAN KAMU ÇALIŞANLARINA 22 BİN TL CEZAVan Valiliği, Ortanca Mahallesi'nde kurulan taziye ile ilgili idari para cezası uygulandığını açıkladı.