Van'da karantinadaki mahallede vaka sayısı arttı
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Van'da karantinadaki mahallede vaka sayısı arttı

Van'da karantinadaki mahallede vaka sayısı arttı
07.05.2020 22:17 | Son Güncelleme: 07.05.2020 22:17

VAN'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Merkez İpekyolu ilçesine bağlı Ortanca Mahallesi'nde sağlık ekiplerince başlatılan çalışmada, daha önce 15 olan vaka sayısı önlemlere rağmen artış göstererek 43'e yükseldi.

VAN'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Merkez İpekyolu ilçesine bağlı Ortanca Mahallesi'nde sağlık ekiplerince başlatılan çalışmada, daha önce 15 olan vaka sayısı önlemlere rağmen artış göstererek 43'e yükseldi. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, şehir merkezinde riskin arttığını belirtip, halkı zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı.

İpekyolu ilçesinin Ortanca Mahallesi'nde 6 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası mahalle karantinaya alındı. Sağlık ekiplerinin yaptığı çalışmalarda vaka sayısı 15'e yükseldiği belirlendi. Mahallede koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen Eraygen ailesi tarafından da Ortanca Mahallesi'ne taziye kuruldu. Eraygen ailesi mensupları ve taziye kurulmasına izin veren muhtar Mehmet Nuri Yönten hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. Ardından muhtar Yönten görevden uzaklaştırıldı. Bunun üzerine Ortanca Mahallesi'ndeki taziyeye katılanların oturduğu Gövelek, Arıtoprak ve Karakoç mahallelerinde de karantina uygulanmaya başlandı. Taziye sonrası bölgeye yoğunlaşan sağlık ekipleri, taziyeye katılanlarla ilgili sağlık taraması yaptı. 

ÇALIŞMALAR YOĞUNLAŞTIRILDISağlık ekiplerinin yaptığı çalışmalarda Tekirdağ'dan gelen, Bostaniçi, Yenimahalle ve Ortanca mahallesinde oturan ve taziyeyi kuran Eraygen ailesinden 23, Arıtoprak, Bostaniçi ve Ortanca mahallesinde oturan Eralan ailesinden 7, İskele ve Ortanca mahallesinde oturan Acar ailesinden 9, Ortanca mahallesinde oturan Erçağlar ailesinden 1, Gürpınar ilçesi Umut mahallesinde oturan Sönmez ailesinden 1, Bostaniçi Mahallesinde oturan Gökçek ailesinden 1 ve Antalya'dan gelen Erdeğer ailesinden 1 kişide olmak üzere toplam 43 kişide koronavirüs tespit edildi. Testi pozitif çıkan hastaların tadavisi sürerken, ekipler taziyeye katılanların tespiti için çalışmalarını yoğunlaştırdı.VALİ BİLMEZ: MAHALLEDEKİ VAKA SAYISI GİDEREK ARTIYORVali Mehmet Emin Bilmez, il merkezinde koronavirüs vaka sayısında tedbirsiz ve sorumsuzca davranan bazı kişilerden dolayı bulaş riskinde artış olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Selimbey, Cevdetpaşa, Yalımerez mahallesindeki vakalar ile Ortanca Mahallesi'ndeki taziye sonrası ortaya çıkan vakalarla il merkezinde koronaviras pozitif vaka sayısı çok ciddi bir artış gösterdi. Bundan dolayı il merkezinde risk şu anda çok büyük. Çünkü Ortanca Mahallesi'ndeki taziyeye katılanların sayısı çok fazla. Ayrıca bunların içinde kamu kurumunda çalışanlar ve Van merkezde oturanlar da bulunuyor. Bu kişilerin çok kişiyle temas kurduğunu değerlendiriyoruz. Vatandaşlarımız zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalı, çıkmak zorunda kalanlar da mutlaka maske takmalı ve sosyal mesafeye dikkat etmeli. Çünkü Van merkezde risk bugünlerde her  zamankinden daha fazla. Tedbirleri elden bırakmamalıyız."


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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