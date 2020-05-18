Van'da karantina süresi sona eren vatandaşlar memleketlerine uğurlandı
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Van'da karantina süresi sona eren vatandaşlar memleketlerine uğurlandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Suudi Arabistan'dan getirilerek Van'da karantinaya alınan 142 kişi, 14 günlük sürenin dolmasının ardından evlerine uğurlandı.

Van'da karantina süresi sona eren vatandaşlar memleketlerine uğurlandı
18.05.2020 12:20 | Son Güncelleme: 18.05.2020 12:20

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Suudi Arabistan'dan getirilerek Van'da karantinaya alınan 142 kişi, 14 günlük sürenin dolmasının ardından evlerine uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye operasyonu kapsamında Arabistan'dan getirilen 142 kişinin, Van'daki karantina süreci sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Süleyman Şah Öğrenci Yurdu'ndaki vatandaşlar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra görevliler eşliğinde, dezenfekte edilen otobüslere bindirildi.

Yetkililerin sosyal mesafe kuralına dikkat ederek ilgilendikleri vatandaşlara, Tarım ve Orman Müdürlüğünce fidan hediye edildi.

Karantina sürecinde tüm ihtiyaçları devlet tarafından karşılanan vatandaşlar, otobüslerle memleketlerine gönderildi.

İstanbul'a giden Zafer Erbek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devletin kendilerine sahip çıkıp tüm imkanları seferber ettiğini söyledi.

Kendileriyle yakından ilgilenen herkese teşekkür eden Erbek, "Her şeyden çok memnun kaldık. Devletimize çok teşekkür ediyorum. Ülkemize geldiğimiz için çok mutluyuz. Karantina süresince yurttaki görevliler bizimle çok ilgilendi." dedi.

Gözlem süresi sona eren vatandaşlardan Mehmet Güllü de yurtta tüm ihtiyaçlarının karşılandığını belirterek "Her şey için çok teşekkür ediyorum. Allah'a şükürler olsun sağlıklı bir şekilde evlerimize dönüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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