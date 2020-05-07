Van'da karantina süresi dolan 248 kişi daha evlerine uğurlandı

Van'da karantina süresi dolan 248 kişi daha evlerine uğurlandı Umman'dan 14 gün önce tahliye edilen ve Van'daki yurda yerleştirilen 248 vatandaş daha karantina sürelerinin sona ermesinin ardından evlerine gönderildi.

Van'da karantina süresi dolan 248 kişi daha evlerine uğurlandı

VAN - Umman'dan 14 gün önce tahliye edilen ve Van'daki yurda yerleştirilen 248 vatandaş daha karantina sürelerinin sona ermesinin ardından evlerine gönderildi.

Umman'dan Van'da getirilen 248 kişi, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı İmamı Şafii ile Süleyman Şah Yurt Müdürlüğünde misafir edildi. 14 günlük gözetim sürelerinin tamamlan kafile otobüslerle memleketlerine gönderildi. Karantina süresi bitenler, Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), sağlık, Kızılay ve polis ekiplerince uğurlandı. Vatandaşlar, yurttan ayrılmadan önce sağlık kontrolünden geçirildikten sonra seyahat izin belgesini alıp otobüslere binmeden önce çanta valizleri dezenfekte edildi. Yolcularını tamamlayan otobüsler sırayla gideceği illere doğru hareket ettiler.

İşlemlerini tamamlayanlar, otobüslere binerken, yurtta kaldıkları 14 gün süresinde kendilerine gösterilen ilgi ve alakadan dolayı başta Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Van Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Uçar, Yurt Müdürü Şeref Yıldız başta olmak üzere tüm personele teşekkür ettiler.

"Yurtta doğum günü sürprizi"

Karantina süresi dolan ve evine gitmeye hazırlanan Muhammet Yaşar ise, "Bizim için güzel bir anı oldu. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, devletimize, Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Van Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Uçar'a, bize burada emek veren herkese teşekkür ediyorum. Sağolsunlar birde burada doğum günü kutladık. Benim için bir sürpriz oldu. Emeği geçen herekse teşekkür ediyorum" dedi.

Vatandaşlar, otobüslere binmeden önce Van Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri memleketlerine gittiklerinde dikmeleri için kendilerine birer fidan hediye ettiler.

Kaynak: İHA