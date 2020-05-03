Van'da karantina süresi dolan 189 kişi daha evlerine uğurlandı
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Van'da karantina süresi dolan 189 kişi daha evlerine uğurlandı

Van'da karantina süresi dolan 189 kişi daha evlerine uğurlandı
03.05.2020 13:05 | Son Güncelleme: 03.05.2020 13:13

Van'da karantina süresi dolan 189 kişi daha evlerine uğurlandı Karantinada kalan en küçük ikiz misafirler Taha ve Tura'da yurttan ayrıldı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'inden 14 gün önce tahliye edilen ve Van'daku yurda yerleştirilen 189 vatandaş daha karantina sürelerinin sona ermesinin...

Van'da karantina süresi dolan 189 kişi daha evlerine uğurlandı

Karantinada kalan en küçük ikiz misafirler Taha ve Tura'da yurttan ayrıldı

VAN - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'inden 14 gün önce tahliye edilen ve Van'daku yurda yerleştirilen 189 vatandaş daha karantina sürelerinin sona ermesinin ardından evlerine gönderildi. Karantinada kalan en küçük ikiz misafirler Taha ve Tura'da yurttan ayrıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'inden Van'da getirilen 189 kişi, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Süleyman Şah Yurt Müdürlüğünde misafir edildi. 14 günlük gözetim sürelerinin tamamlan ikinci kafile otobüslerle memleketlerine gönderildi. Karantina süresi bitenler, Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), sağlık, Kızılay ve polis ekiplerince uğurlandı. Vatandaşlar, yurttan ayrılmadan önce sağlık kontrolünden geçirildikten sonra seyahat izin belgesini alıp otobüslere binmeden önce çanta valizleri dezenfekte edildi. Yolcularını tamamlayan otobüsler sırayla gideceği illere doğru hareket ettiler. KYK yurdunda misafir olanlan 189 kişinin arasında bulunan Taha ve Tura ikiz kardeşler, 14 günün ardından bugün dışarı çıktılar. Annelerinin nezaretinde işlemleri tamamlanana kadar yurdun bahçesinde doyasıya koşarak eğlendiler. İkiz kardeşler, araçlarının gelmesiyle memleketlerine gitmek üzere Van'dan ayrıldılar.

Konu ile ilgili açıklama yapan Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, "19 Nisan'da Kazakistan'dan gelen 75 misafirimizi ağırladık, 20 Nisan'da ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'inden gelen 189 misafirmizi ağırladık. Hemen akabinde de Umman'dan gelen 249 misafirlerimizi ağırlamaya devam ediyoruz. Dün Kazakistan'dan gelen misafirlerimizi yolcu ettik, bu günde 20 Nisan'da KKTC'den gelen misafirlerimizi uğurluyoruz. İlk geldikleri günden bu güne kadar elimizden geldiği kadar ihtiyaçlarını eksizsiz olarak karşılamaya çalıştık. Çok şükür bugüne kadar olumsuz bir durum yaşamadık. Misafirlerimiz memnun bir şekilde ayrılıyorlar. Bu sürecin baş mimarı olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ülkemiz adına onur ve gurur verici bir süreç yaşıyoruz. Misafirlerimizi burada devletimizin tüm imkanları ile ağırlamaya çalışıyoruz. Bu anlamda bakanımız Mehmet Muhammet Kasapoğlu ve bakanlık yetkililerin talimatıyla bizler burada üzerimize düşen bütün sorumlulukları yerine getirmeye çalıştık" dedi.

Van'da karantina süresi dolan 189 kişi daha evlerine uğurlandı

Kaynak: İHA

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