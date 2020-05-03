Van'da karantina süresi dolan 189 kişi daha evlerine uğurlandı
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Van'da karantina süresi dolan 189 kişi daha evlerine uğurlandı

Van'da karantina süresi dolan 189 kişi daha evlerine uğurlandı
03.05.2020 12:17 | Son Güncelleme: 03.05.2020 12:18

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilerek Van'da yurda yerleştirilen 189 vatandaş daha karantina sürelerinin sona ermesi ile evlerine uğurlandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilerek Van'da yurda yerleştirilen 189 vatandaş daha karantina sürelerinin sona ermesi ile evlerine uğurlandı. Karantinada kalan en küçük ikiz misafirler Taha ve Tura da anneleri ile birlikte yurttan ayrıldı.

KKTC'den Van'a getirilen 189 kişi, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Süleyman Şah Yurt Müdürlüğüne yerleştirilmişti. 14 günlük gözetim süreleri tamamlanan ikinci kafile otobüslerle memleketlerine uğurlandı. Karantina süresi bitenler, Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), sağlık, Kızılay ve polis ekiplerince uğurlandı. Yurttan ayrılmadan önce sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar seyahat izin belgesini alıp otobüslere binerken, çanta ve valizleri de dezenfekte edildi.

Karantinada kalan Taha ve Tura adlı ikizler de 14 günün ardından bugün dışarı çıktı. Annelerinin nezaretinde işlemleri tamamlanana kadar yurdun bahçesinde koşarak eğlenen ikizler, araçlarının gelmesiyle memleketlerine gitmek üzere Van'dan ayrıldılar.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, "19 Nisan'da Kazakistan'dan gelen 75 misafirimizi ağırladık, 20 Nisan'da ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen 189 misafirimizi ağırladık. Hemen akabinde de Umman'dan gelen 249 misafirimizi ağırlamaya devam ediyoruz. Dün Kazakistan'dan gelen misafirlerimizi yolcu ettik, bugün de 20 Nisan'da KKTC'den gelen misafirlerimizi uğurluyoruz. İlk geldikleri günden bugüne kadar elimizden geldiği kadar ihtiyaçlarını eksiksiz olarak karşılamaya çalıştık. Çok şükür bugüne kadar olumsuz bir durum yaşamadık. Misafirlerimiz memnun bir şekilde ayrılıyorlar. Bu sürecin baş mimarı olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ülkemiz adına onur ve gurur verici bir süreç yaşıyoruz. Misafirlerimizi burada devletimizin tüm imkanları ile ağırlamaya çalışıyoruz. Bu anlamda Bakanımız Mehmet Muhammet Kasapoğlu ve bakanlık yetkililerinin talimatıyla bizler burada üzerimize düşen bütün sorumlulukları yerine getirmeye çalıştık" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

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