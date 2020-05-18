Van'da karantina süresi dolan 142 kişi, evlerine uğurlandı Van'da karantina süresi dolan 142 kişi, evlerine uğurlandı Van'da, korona virüs tedbirleri kapsamında Suudi Arabistan'dan getirilen ve 14 gün Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarında karantinaya alınan 142 kişi, sürelerinin dolmasının ardından memleketlerine gönderildi.

Van'da karantina süresi dolan 142 kişi, evlerine uğurlandı

VAN - Van'da, korona virüs tedbirleri kapsamında Suudi Arabistan'dan getirilen ve 14 gün Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarında karantinaya alınan 142 kişi, sürelerinin dolmasının ardından memleketlerine gönderildi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 14 gün önce uçakla Suudi Arabistan'dan Van'a getirilerek Van Genlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Süleyman Şah Yurt Müdürlüğü yurduna yerleştirilen 142 kişinin karantina süreleri doldu. Karantina süresi bitenler, Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), sağlık, Kızılay ve polis ekiplerince uğurlandı. Vatandaşlar, yurttan ayrılmadan önce sağlık kontrolünden geçirildikten sonra seyahat izin belgesini alıp otobüslere binmeden önce çanta ve valizleri dezenfekte edildi. Yurttan çıkanlara Van Orman Bölge Müdürlüğü'nce hazırlanan ceviz ve badem fidanları hediye edildi. Otobüsler sırayla gidecekleri illere doğru hareket etti. Yurtlardan çıkarılan 142 kişi, otobüslere bindirilerek farklı şehirdeki memleketlerine uğurlandı.

Misafirleri uğurlamaya gelen AFAD İl Müdürü Osman Uçar, malumunuz 2 aylık süreç içerisinde yurt dışından gelen misafirler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün yurtlarında misafir edildiklerini söyledi. Misafirlerin, temizlikten tutun da, lojistik, transfer hizmetleri ve iaşelerine kadar bizler yaptık. Bu sürecin özellikle mimarlarından Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz. Haseten İçişleri Bakanlığımıza, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ve ildeki temsilcilerine, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeline ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Bu süreci titizlikle yürüten AFAD personeline çok teşekkür ediyoruz. 14 günce Suudi Arabistan'dan gelen 142 misafirlerimiz, bu gün itibarı ile karantina süreleri doldu. Misafirlerimizi bulundukları illere transferleri için personel ve otobüslerimiz ayarladık. Birkaç kişi ile hasbihal etme imkanı bulduk. Kendilerinin çok memnun kaldıklarını tabir caiz ise 5 yıldızlı konforlu bir ortamda barındırdıklarını, hiçbir sıkıntı ve problem yaşamadıklarını, çok mutlu ve güzel bir süreç yaşadıklarını ifade ettiler. Onların memnuniyet ifadeleri bizleri mutlu etti. Allah devletimize zeval vermesin. Bu gün itibarı ile artık ilimizde misafir kalmamış durumda. İleriki süreçlerde tekrar misafir gelirse memnuniyetle ev sahipliğini yapıp onları en iyi şekilde ağırlayıp memleketlerine göndermeye çaba sarf edeceğiz inşallah" dedi.

Kaynak: İHA