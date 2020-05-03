Van'da karantina süreçleri tamamlanan vatandaşlardan devlete teşekkür
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Van'da karantina süreçleri tamamlanan vatandaşlardan devlete teşekkür

Van'da karantina süreçleri tamamlanan vatandaşlardan devlete teşekkür
03.05.2020 12:30 | Son Güncelleme: 03.05.2020 13:06

Kazakistan'dan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye'ye getirilerek Van'daki yurda yerleştirilen Türk vatandaşları, gösterilen ilgiden ve sunulan imkanlardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kazakistan'dan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye'ye getirilerek Van'daki yurda yerleştirilen Türk vatandaşları, gösterilen ilgiden ve sunulan imkanlardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü çalışmayla Türk vatandaşlarının yurt dışından tahliyesi sürüyor.

Kazakistan'dan 18 Nisan'da uçakla getirilen 73 Türk vatandaşının, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Süleyman Şah Öğrenci Yurdundaki 14 günlük karantina süreci tamamlandı.

Türk Kızılay Van Şubesi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü ve yurt yönetimince her türlü ihtiyacı karşılanan vatandaşlar, 5 yıldızlı otel konforunda ağırlanmanın mutluluğunu yaşadı.

Kaldıkları yurtta doğum günleri kutlanan, düzenli olarak yemek verilen, kişisel bakım malzemeleri bırakılan, odaları sürekli temizlenen vatandaşlara Türk ve dünya klasiklerinden oluşan kitaplar hediye edildi.

Karantina sürecinde moral ve motivasyonu arttırmak için müzik dinletisi ve çeşitli etkinliklerin yapıldığı yurtta, sağlık ekipleri de vatandaşların sağlık durumlarıyla yakından ilgilendi.

14 günlük sürenin ardından tahsis edilen otobüslerle memleketlerine uğurlanan vatandaşlar, kendileri için her türlü imkanı seferber eden devlet yetkililerine teşekkür etti.

"Allah devletimize zeval vermesin"

Karantina sürecinin ardından Trabzon'a uğurlanan Ahmet Uzun, "Allah devletimize zeval vermesin. Kazakistan'dan geldim, oradaki hayat şartlarını da biliyorum. Böyle bir imkanı hiçbir devlette görmedik. Hiçbir sıkıntı yaşamadık. Kitap dağıtıldı, yurtta kitap okuduk. Çok şey öğrendik." dedi.

Kazakistan'da zor bir süreç geçirdiklerini dile getiren Yozgatlı Süleyman Altun ise kendileriyle ilgilenen, her türlü ihtiyaçlarını kısa sürede karşılayan yetkililere teşekkür etti.

Devletin her yerde vatandaşına sahip çıktığını aktaran Altun, "Vatanımızdan, Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Başka ülkeleri görmeden kendi ülkesinin kıymetini kimse anlayamaz. Bunu bir kez daha burada öğrendik. Kazakistan'da çok zor durumda kalmıştık ama devletimiz bize sahip çıktı ve ülkemize getirdi. Tüm ihtiyaçlarımız karşılandı." diye konuştu.

Kazakistan'da işçi olarak çalışan Ahmet Kocabey de "14 gün boyunca karantinada kaldım. Devletimiz bize sahip çıktı. Çok güzel karşılandık. Yiyecek içecek konusunda hiçbir sorun yaşamadık." ifadelerini kullandı.

Zor bir sürecin ardından ailesine kavuşacağı için mutlu olduğunu belirten Ordulu Mehmet Güven de "Devletimiz bu zor süreçte bizi memleketimize getirdi. Burada her şey çok mükemmel. Çok yakından ilgilendiler. Hiçbir eksiğimiz olmadı. Allah herkesten razı olsun." diyerek memnuniyetini dile getirdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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