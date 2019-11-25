Van'da "Karanlığı Aydınlananlar" öykü yarışmasında dereceye giren yükümlü ödüllendirildi

25.11.2019 12:38 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:38

Van'da, Milli Eğitim ve Adalet Bakanlığı tarafından ülke genelinde düzenlenen "Karanlığı Aydınlananlar" adlı öykü yarışmasında dereceye giren yükümlüye ödülü verildi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığında düzenlenen programda, Van'dan "Vaveyla" isimli hikayesiyle Doğu Anadolu Bölgesi ikincisi olan yükümlü Ömer Tokaş, yarım altınla ödüllendirildi.

Cezaevinden çıktıktan sonraki hayatını ve yaşadıklarını kaleme alan Tokaş'a, ödülünü Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez takdim etti.

Dönmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, Adalet ve Milli Eğitim Bakanlıklarınca yükümlülerin istihdamı konusunda ön yargıları kırmak, sosyal ve ekonomik anlamda toplumsal duyarlılığı geliştirmek amacıya öykü yarışma düzenlediğini aktardı.

Van Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yükümlülerinden Ömer Tokaş'ın Doğu Anadolu Bölgesinde ikincilik elde ettiğini belirten Dönmez, "Kendisini başarısından dolayı kutluyoruz. Desteklerinden dolayı Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz." dedi.

Programa katılan Van Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ise hükümlülerin topluma kazandırılması amacıyla bu tür yarışmaların artarak devam edeceğini bildirerek, dereceye giren Tokaş'ı kutladı.

Bölge ikincisi olan yükümlü Tokaş da desteklerinden dolayı Van Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ne teşekkür ederek, bundan sonra daha büyük başarılar elde etmek için çaba göstereceğini vurguladı.

Programa, Van Denetimli Serbestlik Müdürü Cihat Çanak, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü görevlileri katıldı.

Kaynak: AA