Van'da karakola düzenlenen saldırıya katılan teröriste 40 yıl hapis
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Van'da karakola düzenlenen saldırıya katılan teröriste 40 yıl hapis

Van'da 5 yıl önce Başkale ilçesindeki karakola düzenlenen saldırı ve araç yağmalama olayına karışan teröriste 40 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası verildi.

Van'da karakola düzenlenen saldırıya katılan teröriste 40 yıl hapis
11.06.2020 10:33 | Son Güncelleme: 11.06.2020 10:36

Van'da 5 yıl önce Başkale ilçesindeki karakola düzenlenen saldırı ve araç yağmalama olayına karışan teröriste 40 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası verildi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, Başkale'deki Eşmepınar Karakol Komutanlığına 6 Ekim 2015'te düzenlenen bombalı saldırı ve araç yağmalama olayına katıldığı iddiasıyla hakkında iddianame hazırlanan terörist G.K'nin yargılandığı davanın karar duruşması, Van 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Suça sürüklenen çocuk sıfatıyla yargılanan sanığın, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandığı duruşmada, avukatı ise salonda hazır bulundu.

İddianamedeki suçlamaları kabul etmeyen sanık ve avukatı, beraat taleplerini iletti.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, sanığın ilgili sevk maddelerince cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, savunmaları dinledikten sonra sanığın, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme", "kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, "ruhsatsız silah bulundurmak veya taşımak", "silahla birden fazla kişi tarafından birlikte, suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanmak suretiyle, suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla yağma" suçlarından 40 yıl 3 ay 10 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Olay

Bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca Eşmepınar Jandarma Karakol Komutanlığına 6 Ekim 2015'te bomba yüklü araç ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlenmiş, 14 asker hafif yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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