Van'ın Başkale ve Bahçesaray ilçelerinde, 113 yerleşim yeri kardan ulaşıma kapandı

Van'ın Başkale ve Bahçesaray ilçelerinde, 113 yerleşim yeri kardan ulaşıma kapandı?VAN'ın Başkale ile Bahçesaray ilçelerinde sıcak ve güneşli hava yerini kar yağışına bıraktı.

Van'ın Başkale ve Bahçesaray ilçelerinde, 113 yerleşim yeri kardan ulaşıma kapandı

?VAN'ın Başkale ile Bahçesaray ilçelerinde sıcak ve güneşli hava yerini kar yağışına bıraktı. Kar kalınlığının 10 santimetreyi aştığı Bahçesaray ve Başkale ilçelerinde, kırsaldaki 113 mahalle ve mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Van kent merkezine yaklaşık 115 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 400 rakımlı Başkale ile yine aynı uzaklıkta olan ve çığ riski nedeniyle de yolu zaman zaman ulaşıma kapatılan Bahçesaray ilçesinde günlerdir mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak ve güneşli hava, yerini gece saatlerinden itibaren kar yağışına bıraktı. Sabah güne karla uyanan Başkale ve Bahçesaraylılar kar yağışının sevincini yaşarken, Başkale'de 27 mahalle, 16 mezra, Bahçesaray'da ise 20 mahalle, 50 mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Başkale Belediyesi Karla Mücadele ekipleri de vatandaşların mağdur olmaması ve ulaşımın aksamaması için, sabahın erken saatlerinden itibaren ilçe merkezinde karla mücadele çalışması başlattı. Bahçesaray'ın özellikle kırsal mahallelerinde yaşayanlar ise evlerinin üzerindeki karları temizleyerek güne başladı.

Başkale ilçe merkezinde esnaflık yaparak geçimini sağlayan İbrahim Aydın, bir süredir kuraklık endişesi yaşadıklarını söyledi. Kar yağışına sevindiklerini belirten Aydın, "Ülkemizde bu yıl kuraklık vardı. Allah'ın izniyle kuraklık olmayacak. Yağışlar yağacak, yağıyor artık. Bizim memlekette genelde yağışlar bu aydan itibaren oluyor. Allah'ın izniyle yağışlar çok olacak kuraklık olmayacak. Su hayattır su olmazsa hayat olmaz. Kar yağışına alışığız, yağmayınca özlüyoruz" diye konuştu.

Geçmiş yıllara göre kar yağışın daha az olduğunu belirten esnaf Sedat Teymur ise "Bu sene fazla kar yağmadı. Kuraklık oldu. Kar yağışından dolayı çok sevindik. Allah'a şükürler olsun. Daha çok da gelmesini istiyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı