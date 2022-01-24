Van'da kar yağışıyla 135 yerleşim yerine ulaşılmıyorVAN Van'da sabahın erken saatlerinde aralıksız yağan yoğun kar yağışından dolayı 135 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanırken, uçak seferleri de iptal edildi.

BAŞKALE, VAN (İHA) - Van'da kar yağışıyla 135 yerleşim yerine ulaşılmıyor

VAN Van'da sabahın erken saatlerinde aralıksız yağan yoğun kar yağışından dolayı 135 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanırken, uçak seferleri de iptal edildi.

Van'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 74, Başkale'de 2, Çatak'ta 3, Gevaş'ta 6, Gürpınar 39 ve Tuşba ilçesinde ise 11 olmak üzere toplam 135 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Uçuşlar iptal

Kar yağışının etkili olduğu kentte uçak seferleri de olumsuz etkilerken; sabah saatlerinde İstanbul'a planlanan uçuşlar iptal edilirken, Antalya seferi ise rötar yaptı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği, buzlanma ve don olayıyla birlikte yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin edildiğini, hava sıcaklığının ise mevsim normallerinin altında seyredeceği bildirildi.

"Geçen yıla göre daha çok yağdı"

Kar yağışının zirai açıdan bereketli olduğunu belirten vatandaşlar ise kar yağışının geçtiğimiz yıl az olmasıyla birlikte kuraklığın hakim olduğunu söyledi. Vatandaşlar, bu yıl geçtiğimiz yıla oranla kar yağışının daha fazla olduğunu ve bu yılın bereketli geçeceğini umduklarını kaydetti.