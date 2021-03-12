- Van'da kar yağışı ve yoğun sis
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- Van'da kar yağışı ve yoğun sis

12.03.2021 17:16 | Son Güncelleme: 12.03.2021 17:24

Van'da kar yağışı ve yoğun sis Van'da etkili olan kar yağışı ve yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.

Van'da kar yağışı ve yoğun sis

VAN - Van'da etkili olan kar yağışı ve yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.

Muradiye ilçesinde etkisini arttıran kar yağışı ve yoğun sis trafikte aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü Van-Muradiye Karayolu'nda sürücüler ilerlemekte zorlanırken, olası bir kazaya mahal vermemek amacıyla hız limitlerini düşürdüler.

Kar yağışının etkisini sürdürdüğü bölgede, yetkililer sürücülerin takip mesafelerini koruyarak dikkatli bir şekilde trafikte ilerlemesini istedi.

- Van'da kar yağışı ve yoğun sis
- Van'da kar yağışı ve yoğun sis
- Van'da kar yağışı ve yoğun sis
- Van'da kar yağışı ve yoğun sis

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS TUĞRUL

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