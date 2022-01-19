Van'da kar yağışı ve tipi Kurubaş Geçidi'nde etkili oluyor - Haberler
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Van'da kar yağışı ve tipi Kurubaş Geçidi'nde etkili oluyor

İhlas Haber Ajansı / Şükrü Akyüz - Haberler | Güncel

- Van'da kar yağışı ve tipi Kurubaş Geçidi'nde etkili oluyor Van'da, sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı ve tipi yüksek kesimlerde trafiği olumsuz yönde etkiliyor.

VAN (İHA) - - Van'da kar yağışı ve tipi Kurubaş Geçidi'nde etkili oluyor

VAN - Van'da, sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı ve tipi yüksek kesimlerde trafiği olumsuz yönde etkiliyor.

Sabah saatlerinde başlayan ve belli aralıklarla devam eden kar yağışı, yüksek kesimlerde yerini tipiye bıraktı. Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahtaki 2730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde kar yağışı ve tipi sürücülere zor anlar yaşatıyor. Sürücüler araçlarının sis lambalarını yakarak seyrederken, karayolları ekipleri ise bölgede kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Van'da kar yağışı ve tipi Kurubaş Geçidi'nde etkili oluyor

Van'da kar yağışı ve tipi Kurubaş Geçidi'nde etkili oluyor

Van'da kar yağışı ve tipi Kurubaş Geçidi'nde etkili oluyor

İhlas Haber Ajansı / Şükrü Akyüz - Son Dakika Haberleri

Van, kar, Güncel, Haber

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