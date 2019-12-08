Van'da kar yağışı ulaşımı aksattı
Van'ın Başkale ilçesinde kar yağışı, ulaşımın aksamasına neden oldu.
Van'ın Başkale ilçesinde kar yağışı, ulaşımın aksamasına neden oldu.
İlçede sabah etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Van-Başkale kara yolunun 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde kara hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Karla kaplanan yolda ilerlemekte güçlük çeken sürücüler, araçlarına zincir takarak devam edebildi.
Yolda kalan bazı sürücüler ise karla mücadele ekiplerinin kar kürüme çalışmasının ardından ilerleyebildi.
Başkale Belediyesi karla mücadele ekipleri ilçede kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.