Van'da kar yağışı şiddetini artırdı

VAN'da sabah saatlerinde belirli aralıklarla etkili olan kar yağışı, akşam şiddetini artırdı. Etkili olan yağış nedeniyle kent, kısa sürede beyaza büründü. Vatandaşlar da kar altında gezmenin keyfini yaşadı.

Van ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. 403 yerleşim yeri yolunun ulaşıma kapandığı kentte, etkisini sürdüren kar yağışı cadde ve sokakları beyaz örtüyle kaplarken, yağışa sevinen vatandaşlar ise karın altında gezdi. Vatandaşlardan biri, kar yağışının Van'ın güzelliğini artırdığını söyledi. Vatandaşlar ayrıca kar yağışıyla birlikte kuraklığın biteceğini umduklarını dile getirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet DALMAZ