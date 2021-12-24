Van'da kar yağışı heyecanı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van'da kar yağışı heyecanı

İhlas Haber Ajansı / Yılmaz Sönmez - Haberler | Güncel

Van'da kar yağışı heyecanıVAN Van'da gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı, kurak geçen yıldan dolayı vatandaşı heyecanlandırdı.

Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

BİTLİS (İHA) - Van'da kar yağışı heyecanı

VAN Van'da gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı, kurak geçen yıldan dolayı vatandaşı heyecanlandırdı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar Van ve Bitlis, akşam saatlerine kadar Hakkari çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği, buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin edildiği belirtildi.

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, il genelinde yolu ulaşıma kapanan 167 mahalle ve bu mahallere bağlı 233 mezra yolunun açılması için aralıksız bir şekilde çalışma başlattı. Vatandaşlar ise son zamanlarda yağışların çok az olduğunu belirterek, yazın kuraklığın yaşanmaması için kar yağışının zirai açıdan önemli olduğunu söyledi. Geçtiğimiz kış ayında kar yaşının az olduğunu ifade eden vatandaşlar, önümüzde ekin döneminin bereketli geçeceğinden umutlu olduğunu kaydetti.

Van'da kar yağışı heyecanı

Van'da kar yağışı heyecanı

Van'da kar yağışı heyecanı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kar beklerken yalancı bahar geliyor! Hava sıcaklığı 14 dereceyi aşacak

Kar beklerken yalancı bahar geliyor! Hava sıcaklığı 14 dereceyi aşacak

 Muş'ta kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı köyde esaret yaşanıyor! Vatandaş elinde kürekle tünel oluşturuyor

Muş'ta kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı köyde esaret yaşanıyor! Vatandaş elinde kürekle tünel oluşturuyor

 Yılbaşında İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanlarından art arda tahminler geldi

Yılbaşında İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanlarından art arda tahminler geldi

İhlas Haber Ajansı / Yılmaz Sönmez - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title