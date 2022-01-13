VAN (İHA) - Van'da kar yağışı etkili oluyor

VAN Van'da sabah saatlerinde başlayan karla karışık yağmur yerini lapa lapa kar yağışına bıraktı.

Van'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bazı ilçelerde okulların da tatil edildiği kentte etkisini sürdüren kar yağışı özellikle kırsal kesimde çileye dönüştü. Ulaşımda da aksamalara neden olan lapa lapa kar yağışı, yaşanan kuraklık nedeniyle vatandaşı sevindirdi.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, Van'ın güney ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı beklendiği belirtildi.