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Van'da kar yağışı etkili oldu (2)

Van'da kar yağışı etkili oldu (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

3 İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİVan'da yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkilerken, 3 ilçede daha okullar yarın tatil edildi.

VAN (DHA) - 3 İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Van'da yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkilerken, 3 ilçede daha okullar yarın tatil edildi. Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartları nedeniyle 03.01.2022 Pazartesi günü İpekyolu, Edremit ve Tuşba İlçelerimizde ilk ve orta dereceli okullar (liseler dahil) 1 (bir) gün tatil edilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli idari izinlidir." dedildi.


Van'da kar yağışı etkili oldu (2)

Van'da kar yağışı etkili oldu (2)

Van'da kar yağışı etkili oldu (2)

Van'da kar yağışı etkili oldu (2)

Van'da kar yağışı etkili oldu (2)

Van'da kar yağışı etkili oldu (2)

Van'da kar yağışı etkili oldu (2)

Van'da kar yağışı etkili oldu (2)

Van'da kar yağışı etkili oldu (2)

Van'da kar yağışı etkili oldu (2)

Van'da kar yağışı etkili oldu (2)

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