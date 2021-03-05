Van'da kar yağışı; 165 yerleşim yerinin yolu kapandı
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Van'da kar yağışı; 165 yerleşim yerinin yolu kapandı

05.03.2021 10:01 | Son Güncelleme: 05.03.2021 10:05
Van'da kar yağışı; 165 yerleşim yerinin yolu kapandı

VAN'da, güneşli havanın ardından dün akşam saatlerinde kar yağışı başladı.

VAN'da, güneşli havanın ardından dün akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Kent genelinde 165 yerleşim yerinin yolu, kardan ulaşıma kapandı. 

Van'da güneşli hava sonrası dün akşamdan itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı. Kent merkezi, beyaza bürünürken, kar kalınlığı da yüksek kesimlerde yarım metreyi geçti. Kar yağışıyla 72 mahalle ve 93 mezranın yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan yolları açmak için yoğun mücadele başlattı. Büyükşehir Belediyesi temizlik işçileri de kent merkezindeki kaldırımlarda kar temizliği yaptı.


Van'da kar yağışı; 165 yerleşim yerinin yolu kapandı
Van'da kar yağışı; 165 yerleşim yerinin yolu kapandı
Van'da kar yağışı; 165 yerleşim yerinin yolu kapandı
Van'da kar yağışı; 165 yerleşim yerinin yolu kapandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet DALMAZ

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