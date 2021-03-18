Van'da kar yağışı
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Van'da kar yağışı

18.03.2021 10:34 | Son Güncelleme: 18.03.2021 10:51
Van'da kar yağışı

VAN'da, mart ayında kar yağışı devam ederken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı, 10 santimetreye ulaştı.

VAN'da, mart ayında kar yağışı devam ederken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı, 10 santimetreye ulaştı. Van, kar yağışıyla beyaza bürünürken, kar altında yürüyenler, mart ayında böyle yağışa şaşırdıklarını söyledi. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 10 santimetreye ulaştığı kentte güzel manzaralar ortaya çıktı. Boyacılık yapan Hamit Antuntaş, bölgenin güzelliğinin kışın kar yağışı ile daha da görünür olduğunu belirterek, "20 yıldır ayakkabı boyacılığı yapıyorum. Bu yıl fazla kar yağmadı. Şu an mart ayının sonundayız, ilkbahar karı yağıyor. Kar yağışı güzel oluyor, işlerimize engel oluyor ama bu bölgenin güzelliği kar ile oluyor" dedi.

- Van

Van'da kar yağışı
Van'da kar yağışı
Van'da kar yağışı
Van'da kar yağışı
Van'da kar yağışı
Van'da kar yağışı
Van'da kar yağışı
Van'da kar yağışı
Van'da kar yağışı
Van'da kar yağışı
Van'da kar yağışı
Van'da kar yağışı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet DALMAZ

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