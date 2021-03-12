Van'da kar yağışı
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Van'da kar yağışı

12.03.2021 13:14 | Son Güncelleme: 12.03.2021 13:50

Van'da kar yağışı Van'da aniden bastıran kar yağışı vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Van'da kar yağışı

VAN - Van'da aniden bastıran kar yağışı vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Son günlerde soğuk havaya rağmen güneşin yüzünü gösterdiği Van'da, öğle saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken vatandaşları da hazırlıksız yakaladı. Bahar aylarının gelmesiyle birlikte kışı geride bıraktıklarını düşünen Vanlılar, karın yağmasıyla birlikte şaşkına döndüler. Kar, yüksek kesimleri beyaz bürürken, cadde ve sokaklarda yürüyen vatandaşlara ise zaman zaman zor anlar yaşadı. Kimi vatandaş binaların saçakları altına girerken kimi ise kar yağışı altında yürümeyi tercih etti.

Mart ayında kar yağışının normal olduğunu ifade eden Ayhan Önem isimli emekli öğretmen, "Bizim bu memlekette kar da, yağmur da berekettir. Çiftçiler için, yaylalar için, su için faydası var. Dileğimiz kar ve yağmurun devamlı yağmasıdır. İklime uyum sağlamak zorundayız. Ben kuraklık olacağını düşünmüyorum" dedi.

Van'da kar yağışı
Van'da kar yağışı
Van'da kar yağışı
Van'da kar yağışı
Van'da kar yağışı
Van'da kar yağışı
Van'da kar yağışı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ATİLLA İDİZ

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