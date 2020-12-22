Van'da kar yağışı
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Van'da kar yağışı

22.12.2020 11:36 | Son Güncelleme: 22.12.2020 11:41

- Van'da kar yağışı Van'da uzun bir aradan sonra kar yağışı etkili oldu.

- Van'da kar yağışı

VAN - Van'da uzun bir aradan sonra kar yağışı etkili oldu.

Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle Van'da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Yüksek kesimlerin tamamen beyaza büründüğü kentte vatandaşlar sabah saatlerinde kar yağışıyla karşılaştı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünce günlük yapılan hava tahmininde, bölge genelinde havanın çok bulutlu ve kar yağışlı olması beklendiği belirtildi. Meteoroloji, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte gün boyunca yer yer pus ve sis hadisesi beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

(YLM-MSA-Y)

Van'da kar yağışı
Van'da kar yağışı
Van'da kar yağışı
Van'da kar yağışı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YILMAZ SÖNMEZ

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