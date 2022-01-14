Kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 4 tır sürücüsü kurtarıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 4 tır sürücüsü kurtarıldı

AA / Ali Çelik - Haberler | Güncel

Gürpınar ilçesinde kar ve tipi nedeniyle 4 saat yolda mahsur kalan 4 tırın sürücülerini, belediye ekipleri kurtardı.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (AA) - Gürpınar ilçesinde kar ve tipi nedeniyle 4 saat yolda mahsur kalan 4 tırın sürücülerini, belediye ekipleri kurtardı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden Van istikametine giden tırlar, Çavuştepe mevkisinde kara saplandı.

Yolda mahsur kalan tır sürücüleri, Gürpınar Belediyesinden yardım istedi. Araçlar, iş makinelerinin yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Araç sürücüleri, belediye ekiplerine teşekkür etti.

Kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 4 tır sürücüsü kurtarıldı

Kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 4 tır sürücüsü kurtarıldı

Kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 4 tır sürücüsü kurtarıldı

Kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 4 tır sürücüsü kurtarıldı

Kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 4 tır sürücüsü kurtarıldı

Kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 4 tır sürücüsü kurtarıldı

Ordu'nun 6 ilçesinde okullara 'kar' tatili

Ordu'nun 6 ilçesinde okullara 'kar' tatili

 Van'da okullara 'kar' tatili

Van'da okullara 'kar' tatili

 Karda yürüyen mülteci görüntülerinin Van sınırında çekildiği iddiası

Karda yürüyen mülteci görüntülerinin Van sınırında çekildiği iddiası

AA / Ali Çelik - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title