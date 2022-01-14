Van'da kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan tır sürücülerine sıcak yemek ikramı

DOĞUBEYAZIT, AĞRI (AA) - Van'ın Çaldıran Belediyesi ekipleri, kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur tır sürücülerine sıcak yemek ikramında bulundu.

Uluslararası yük taşımacılığı yapan yaklaşık 100 tır sürücüsü, yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle Çaldıran ile Doğubayazıt arasındaki Tendürek Geçidi'nde mahsur kaldı.

Bunun üzerine Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari ve belediye çalışanları, yolda mahsur kalan sürücülere sıcak yemek ve su ikram etti.

Belediye Başkanı Ensari, yaptığı açıklamada, bölgede kışın çok çetin geçtiğini belirterek, "Türkiye'nin en soğuk ilçesi. Sıfırın altında 46 derecenin üzerini gören bir ilçe. Bir nebze de olsa yolda kalan vatandaşlarımızın yanında bulunduk. Rabbim yollarını açık etsin." diye konuştu.