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Van'da kar ve tipi nedeniyle yolda kalan vatandaşları ekipler kurtardı

Van'da kar ve tipi nedeniyle yolda kalan vatandaşları ekipler kurtardı
AA / Mesut Varol - Haberler | Güncel

Van'ın İpekyolu ilçesinde kar ve tipi nedeniyle araçlarıyla yolda kalan vatandaşlar, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla evlerine dönebildi.

İPEKYOLU, VAN (AA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde kar ve tipi nedeniyle araçlarıyla yolda kalan vatandaşlar, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla evlerine dönebildi.

Kentte sabah saatlerinde başlayan karla karışık yağmur, akşam saatlerinde yerini yoğun kar yağışına bıraktı.

Kar ve tipi nedeniyle Gövelek ve Köşebaşı mahalleleri arasında araçlarıyla mahsur kalanlar durumu jandarmaya bildirdi.

İpekyolu Belediyesi karla mücadele ekipleri yolu ulaşıma açarak mahsur kalan araçları bulundukları bölgeden çıkardı.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, yaptığı açıklamada, ulaşımın aksamaması için ekiplerin sürekli çalıştığını belirterek, vatandaşları buzlanmaya karşı uyardı.

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AA / Mesut Varol - Son Dakika Haberleri

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