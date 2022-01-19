Van'da kar ve tipi nedeniyle mahsur kalanların yardımına belediye ekipleri yetişti

Van'da yoğun kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaş ve hastalar Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kurtarıldı.

Van'da yoğun kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaş ve hastalar Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kurtarıldı.

Kentte iki günden bu yana devam eden yoğun kar ve tipi ile dondurucu soğuk hayatı olumsuz etkiledi.

Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, Gevaş, Edremit, Çaldıran, Muradiye, Özalp, Erciş, Başkale, Gürpınar ve İpekyolu ile ilçelerinde yapılan ihbarları değerlendirerek araçlarıyla yolda kalanları ve kara saplanan ambulansları kurtardı.

Ekipler ayrıca, Bahçesaray ilçesine bağlı Kaşıkçılar ve Altındere mahalle yollarında oluşan kısmi çığ nedeniyle mahsur kalan 3 öğretmeni kurtardı.