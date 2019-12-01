Van'da kar ve tipi nedeniyle kırsaldaki 1 mahalleye ulaşım sağlanamıyor

01.12.2019 11:04 | Son Güncelleme: 01.12.2019 11:04

Van'ın Bahçesaray ilçesinde etkili olan kar ve tipi sonucu kırsal alandaki bir yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, üç gündür yüksek rakımlı yerleşim yerlerinde aralıklarla devam eden kar vei tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Karla mücadele ekipleri kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürürken, dünden bu yana 10 mahalle yolu ulaşıma açıldı.

Kent genelinde, Bahçesaray ilçesindeki bir mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, Muş çevrelerinin kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçmesi beklendiğinden taşkınlara karşı dikkatli olunması istendi.

Hava sıcaklıklarının önemli bir değişiklik olmayacağı ve bölge genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıklarının Hakkari ve Bitlis'te 6, Muş'ta 7 ve Van'da 9 derece olması bekleniyor.

Kaynak: AA