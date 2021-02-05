Van'da kar ve sis etkili oldu
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Van'da kar ve sis etkili oldu

05.02.2021 19:12 | Son Güncelleme: 05.02.2021 19:17
Van'da kar ve sis etkili oldu

Hakkari kara yolundaki 2 bin rakımlı Kurubaş Geçidinde aniden bastıran kar yağışı ile birlikte sis de etkili oldu.

VAN-Hakkari kara yolundaki 2 bin rakımlı Kurubaş Geçidinde aniden bastıran kar yağışı ile birlikte sis de etkili oldu. Görüş mesafesi zaman zaman 5 metreye kadar düşen sis nedeniyle, sürücüler zor anlar yaşadı.

Van- Hakkari kara yolundaki, 2 bin rakımlı Kurubaş Geçidi'nde akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kar yağışı ile birlikte etkili olan sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesinin zaman zaman 5 metreye kadar düşen sis ile birlikte tipi de etkili oldu. 


Van'da kar ve sis etkili oldu
Van'da kar ve sis etkili oldu
Van'da kar ve sis etkili oldu
Van'da kar ve sis etkili oldu
Van'da kar ve sis etkili oldu
Van'da kar ve sis etkili oldu
Van'da kar ve sis etkili oldu
Van'da kar ve sis etkili oldu
Van'da kar ve sis etkili oldu
Van'da kar ve sis etkili oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet DALMAZ

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