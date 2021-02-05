Van'da kar ve sis etkili oldu

Hakkari kara yolundaki 2 bin rakımlı Kurubaş Geçidinde aniden bastıran kar yağışı ile birlikte sis de etkili oldu.

VAN-Hakkari kara yolundaki 2 bin rakımlı Kurubaş Geçidinde aniden bastıran kar yağışı ile birlikte sis de etkili oldu. Görüş mesafesi zaman zaman 5 metreye kadar düşen sis nedeniyle, sürücüler zor anlar yaşadı.

Van- Hakkari kara yolundaki, 2 bin rakımlı Kurubaş Geçidi'nde akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kar yağışı ile birlikte etkili olan sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesinin zaman zaman 5 metreye kadar düşen sis ile birlikte tipi de etkili oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet DALMAZ