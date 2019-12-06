Van'da kar ulaşımı aksattı
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Van'da kar ulaşımı aksattı

Van'ın Çaldıran ve Muradiye ilçelerinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle 4 yerleşim biriminin yolu kapandı.

06.12.2019 09:52 | Son Güncelleme: 06.12.2019 09:52
Van'da kar ulaşımı aksattı

Van'ın Çaldıran ve Muradiye ilçelerinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle 4 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yüksek kesimlerde zaman zaman etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Çaldıran'da 3 ve Muradiye'de 1 yerleşim yerinin yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürüyor.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının beklendiği bölgede önemli bir değişiklik görülmeyecek hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıklarının ise Van, Hakkari ve Bitlis'te 7 ve Muş'ta 5 derece olması tahmin ediliyor.

Kaynak: AA
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