Van'da kar temizleme çalışması
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Van'da kar temizleme çalışması

Van'da etkili olan kar yağışından dolayı büyükşehir belediyesi, cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışması başlattı.

11.12.2019 10:11 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:16
Van'da kar temizleme çalışması

'da etkili olan kar yağışından dolayı büyükşehir belediyesi, cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışması başlattı.


Gece saatlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte vatandaşların sıkıntı yaşamaması için harekete geçen karla mücadele ekipleri, kar yağışına rağmen mücadelesini sürdürüyor. Kent merkezinde 100 personel cadde ve sokaklardaki kaldırımlarda küreme çalışması yapıyor.


Kent genelinde mahalle yollarının tamamen açık olduğu ve olası yol kapanmalarına karşı da ekiplerin 7/24 hazır bekletildiği öğrenildi. - VAN

Kaynak: İHA
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