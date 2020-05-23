Van'da kar nedeniyle ulaşımı atlarla sağlanan mezra yolları açıldı VAN Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yaz mevsimine sayılı günler kala Gürpınar ilçesinde kardan dolayı ulaşımı atlarla sağlanan mezra yollarını açmak için çalışma başlattı.

VAN Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yaz mevsimine sayılı günler kala Gürpınar ilçesinde kardan dolayı ulaşımı atlarla sağlanan mezra yollarını açmak için çalışma başlattı. Ekipler, 3 bin rakımlı bölgede yer yer 2- 3 metreyi bulan karları temizleyerek, ulaşıma açtı.

Son 26 yılın en çetin kışını geride bırakan Van'da, Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadelesi devam ediyor. Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, kent merkezine yaklaşık 115 kilometre uzaklıktaki 3 bin rakımlı Sıcaksu bölgesinde kar temizleme çalışması yaptı. Çalışma ile Sıcaksu Mahallesi'ne bağlı olan ve ulaşımı atlarla sağlanan Tüzek, Kaya, Çarlık ve Yeşildere mezra yolları ulaşıma açıldı. Ulaşımlarını atlarla ve yaya olarak sağladıklarını belirten mezra sakinlerinden Nihat Söner, "Mezraya ulaşımımızı atlarla sağlıyoruz. Büyükşehir Belediyesi ekipleri yollarımızı açıyor şu anda. Bundan sonra inşallah kendi araçlarımızla gelip gideceğiz. Araçlarla belli bir noktaya kadar gelebildik, yolun geri kan kısmını atlarla devam etmek zorunda kaldık. Ama şu anda belediye ekiplerinin çalışmasıyla yolumuz açılıyor. Emeği geçenlerden Allah razı olsun" dedi.

Yağışların etkisini kaybetmesiyle kapalı yolda çalışma yürüttüklerini belirten İş Makinesi Operatörü Senar Dolaz ise 2 gündür bölgede kar temizleme çalışması yürüttüklerini söyledi. Dolaz, "Burası 3 bin rakımı olan bir bölgedir. İki gündür bu bölgede kar temizleme çalışması yapıyoruz. Yer yer 2- 3 metreyi bulan kar kalınlığı var. Bu bölgede 4 mezra yolumuz mevcut. İnşallah 2 güne kadar çalışmamızı tamamlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA