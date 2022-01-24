Van'da kar nedeniyle hamile ve engelli kamu çalışanlarına idari izin

Van'da yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel bugün idari izinli olacak.

VAN (AA) - Van'da yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel bugün idari izinli olacak.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte devam eden kar ve tipinin hayatı olumsuz etkilediği belirtildi.

Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin bugün idari izinli sayılacağı bildirildi.