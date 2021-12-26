Van'da kar nedeniyle dağlık bölgede mahsur kalan avcılar kurtarıldı - Haberler
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Van'da kar nedeniyle dağlık bölgede mahsur kalan avcılar kurtarıldı

Van'da kar nedeniyle dağlık bölgede mahsur kalan avcılar kurtarıldı
AA / Emre Ilıkan - Haberler | Güncel

Van'ın Gürpınar ilçesinde kar nedeniyle dağlık arazide mahsur kalan avcılar Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

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AVCILAR, İSTANBUL (AA) - Van'ın Gürpınar ilçesinde kar nedeniyle dağlık arazide mahsur kalan avcılar Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinde avlanmak için Gölardı Mahallesi mevkisindeki dağlık araziye giden 4 avcı, araçları kara saplananınca geri dönemedi.

Avcılar, Büyükşehir Belediyesini arayarak mahsur kaldıklarını bildirdi.

Van Büyükşehir Belediyesi ve Edremit Şantiyesi ekiplerinin ortak yürüttüğü 3 saatlik çalışmayla avcılar kurtarıldı.

Avcıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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AA / Emre Ilıkan - Son Dakika Haberleri

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