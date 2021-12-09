Kar nedeniyle 83 yerleşim yerinin yolu kapandı

BAŞKALE, VAN (AA) - Van'da gece etkisini gösteren Kar ve tipi nedeniyle 83 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Van'da dün başlayan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Kar ve tipi nedeniyle ilçelerden Başkale, Gürpınar, Bahçesaray ile Gevaş'ta 83 yerleşim yerinin yolu kapandı. Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, yolları açmak için çalışma başlattı.

Karın etkili olduğu Van-Bahçesaray kara yolu Karabet ve Van- Hakkari kara yolu Güzeldere geçitlerinde ulaşım güçlükle sağlandı.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölgede karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Başkale ilçesinde güne karla uyanan vatandaşlar, araçlarının üzerinde, ev ve iş yerlerinin çevresinde biriken karı temizledi.

Belediye ekipleri de ana caddeler ile sokaklarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de mevsimin ilk karı yağdı. Gece başlayan kar nedeniyle şehir merkezi beyaza büründü.

Meteorolojiden yağış uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, zaman zaman karla karışık yağmur ve karlı olacak.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney ve batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

İl merkezleri için en yüksek sıcaklığın Van ve Hakkari'de 5, Bitlis'te 3 ve Muş'ta sıfır derece olması bekleniyor.