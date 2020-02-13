Van'da kar kalınlığı 1 metreyi aştı, 687 yerleşim yeri ulaşıma kapandı (2)
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Van'da kar kalınlığı 1 metreyi aştı, 687 yerleşim yeri ulaşıma kapandı (2)

HEM ÇALIŞIP HEM HALAY ÇEKTİLERVan'da, 1 metreyi geçen ve 687 yerleşim birimine ulaşıma engel olan karları temizleyen belediye ekipleri, Kürtçe şarkılar eşliğinde hem çalıştı hem halay çekti.

13.02.2020 12:46 | Son Güncelleme: 13.02.2020 12:46
Van'da kar kalınlığı 1 metreyi aştı, 687 yerleşim yeri ulaşıma kapandı (2)

HEM ÇALIŞIP HEM HALAY ÇEKTİLER

'da, 1 metreyi geçen ve 687 yerleşim birimine ulaşıma engel olan karları temizleyen belediye ekipleri, Kürtçe şarkılar eşliğinde hem çalıştı hem halay çekti. Büyükşehir ve İpekyolu belediyesi görevlileri, kent merkezinde yoğun çalışma yürütürken, karla mücadele ekipleri de 687 mahalle ve mezra yolunu yeniden ulaşıma açmaya çalışıyor. İş makineleriyle belirli noktalara toplanan kar kütleleri, kamyonlara yüklenip, il dışına taşınıyor.

Behçet DALMAZ/VAN,

Kaynak: DHA
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