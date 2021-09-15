Van'da 'Kapkaç' ve 'Yankesicilik' suçundan aranan şüpheli yakalandı - Haberler
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Van'da 'Kapkaç' ve 'Yankesicilik' suçundan aranan şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul - Haberler | Yerel

Van'da 'Kapkaç' ve 'Yankesicilik' suçundan aranan şüpheli yakalandı Van'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 'Kapkaç' ve 'Yankesicilik' suçundan aranan şüpheli yakalandı.

Van'da ' Kapkaç' ve 'Yankesicilik' suçundan aranan şüpheli yakalandı

VAN - Van'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 'Kapkaç' ve 'Yankesicilik' suçundan aranan şüpheli yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında şahıs/şahısların yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik il genelinde yapılan çalışmalar aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında 5 Ağustos 2021 günü 'Kapkaç' yöntemi ile 4 bin 800 TL çalınması ve 14 Eylül 2021 günü 'Yankesicilik' yöntemi ile cep telefonu çalınması olayları ile ilgili olarak detaylı kamera incelemesi ve sokak çalışmalarında şüpheli şahsın B.Y. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda çalınan cep telefonu ile birlikte şahıs yakalanırken, cep telefonu ise sahibine teslim edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli şahıs işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilecek" denildi.

Van'da 'Kapkaç' ve 'Yankesicilik' suçundan aranan şüpheli yakalandı

Van'da 'Kapkaç' ve 'Yankesicilik' suçundan aranan şüpheli yakalandı

Van'da 'Kapkaç' ve 'Yankesicilik' suçundan aranan şüpheli yakalandı
İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul - Son Dakika Haberleri
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Haber: Van'da 'Kapkaç' ve 'Yankesicilik' suçundan aranan şüpheli yakalandı - Haberler
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