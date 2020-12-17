Kapısını kırarak girdikleri okulda hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

Van'ın Erciş ilçesinde kapısını kırarak girdikleri okulda televizyon ve gıda malzemelerini çalan, okula da zarar veren 2 zanlı tutuklandı.

Van'ın Erciş ilçesinde kapısını kırarak girdikleri okulda televizyon ve gıda malzemelerini çalan, okula da zarar veren 2 zanlı tutuklandı.

Erciş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Latifiye Mahallesi'ndeki Fevzi Çakmak İmam Hatip Ortaokulunda hırsızlık yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda okulda incelemelerde bulunan ekipler, tahrip olan güvenlik kamerası kayıt cihazını tamir ederek görüntülerden 2 kişiyi belirledi.

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Y.T. (26) ile S.K. (17), sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Şüphelilerden Y.T'nin aynı hafta içinde 4 iş yerindeki hırsızlık olaylarına da karıştığı saptandı.

Öte yandan, şüphelilerin saat 23.00'te okula girdikleri ve saat 04.00'e kadar okulda kaldıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca