Van'da Kapıköy sevinci
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Van'da Kapıköy sevinci

Van'da Kapıköy sevinci
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

İran ile en uzun kara sınırına sahip Van'da korona virüs önlemleri kapsamında yaklaşık 15 aydır geçişlere kapatılan Kapıköy Gümrük Kapısı'nın bu gece açılacağı haberi kentte sevinçle karşılandı.

İran ile en uzun kara sınırına sahip Van'da korona virüs önlemleri kapsamında yaklaşık 15 aydır geçişlere kapatılan Kapıköy Gümrük Kapısı'nın bu gece açılacağı haberi kentte sevinçle karşılandı.

Van'ın Saray ilçesinde bulunan ve İran'da artan vaka sayıları nedeniyle 24 Mart 2020'de tedbir amaçlı kapatılan Kapıköy Gümrük Kapısı açılıyor. Van'daki yetkililerin girişimleri sonucu Kapıköy Gümrük Kapısı'nın yeniden açılması müjdesi ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gümrük kapısının tam kapanma sürecinin son bulacağı 17 Mayıs sonrası yeniden açılacağı haberleri sevinçle karşılanmıştı.

İkinci müjde eski bakan yardımcısından geldi

Kapıköy Gümrük Kapısı'nın açılacağına dair bir ikinci müjde de eski Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Fatih Çiftçi'den geldi. Sosyal medya hesabında konuya ilişkin paylaşım yapan Çiftçi, "Kapıköy Gümrük Kapısı bu gece saat 24.00 itibarıyla açılıyor. Hayırlı ve uğurlu olsun. Kapının açılmasında emeği geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

"İranlı misafirlerin Van ekonomisine çok katkısı var"

Her yıl binlerce İranlı turistin kente giriş yaptığı gümrük kapısının açılacağı müjdesi ise esnafı ve iş çevrelerini heyecanlandırdı. Vanlı esnaf Akif Ölmez, kapının açılmasının esnafa can suyu olacağını belirtti. Ekonominin İranlılara bağlı olduğunu ifade eden Ölmez, "Özellikle otel ve konfeksiyon mağazaları İranlı turistler üzerinde iş yapan sektörlerdir. Gelen turistlere test yapılarak alınırsa daha iyi olacağına inanıyorum. Esnaf kapının kapalı olmasından bu yana iş yapamadı. İranlı misafirlerin Van ekonomisine çok katkısı var" dedi.

Kapıköy Gümrük Kapısı'nın kentin ticareti için önemli olduğunu dile getiren vatandaşlar ise İranlı turistlerin yeniden gelişinin kentte sevinçle karşılandığını kaydetti. - VAN

Van'da Kapıköy sevinci
Van'da Kapıköy sevinci
Van'da Kapıköy sevinci
Van'da Kapıköy sevinci

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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