VAN'DA KAPALI YOLLARIN AÇILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

VAN'DA KAPALI YOLLARIN AÇILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

VAN'DA KAPALI YOLLARIN AÇILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

VAN kent merkezi ile Özalp ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası kapanan 195 yerleşim yerinin yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.

ÖZALP, VAN (DHA) - VAN kent merkezi ile Özalp ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası kapanan 195 yerleşim yerinin yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.

Kentte hafta sonu ve dün aralıklarla etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Merkezdeki kar kalınlığı 20 santimetreye, kırsal bölgelerde ise 1 metreye ulaştı. Yoğun karla birlikte dün kapanan yerleşim yolu sayısı 195'e ulaştı. Kar yağışının etkisini kaybetmesiyle de Van Büyükşehir Belediyesi ve kar yağışının daha yoğun olduğu Özalp ilçesinde belediye ekipleri tarafından yol açma çalışmalarına başlandı. Geceli gündüzlü sürdürülen çalışmaların 250 iş makinesi ve 650 personelle yürütüldüğü belirtildi.

VAN'DA KAPALI YOLLARIN AÇILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

VAN'DA KAPALI YOLLARIN AÇILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

VAN'DA KAPALI YOLLARIN AÇILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

VAN'DA KAPALI YOLLARIN AÇILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

VAN'DA KAPALI YOLLARIN AÇILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

VAN'DA KAPALI YOLLARIN AÇILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

VAN'DA KAPALI YOLLARIN AÇILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Özalp, kar, Van, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title