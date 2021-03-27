Kamyonun yakıt deposunda 104 kilo 400 gram eroin ele geçirildi
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Kamyonun yakıt deposunda 104 kilo 400 gram eroin ele geçirildi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Van'ın Tuşba ilçesinde kamyonun yakıt deposunda 104 kilo 400 gram eroin bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Van'ın Tuşba ilçesinde kamyonun yakıt deposunda 104 kilo 400 gram eroin bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tuşba'da bir kamyonu durdurdu.

Narkotik köpeği "Magnum" ile yapılan aramada, aracın yakıt deposuna gizlenmiş 200 pakette 104 kilo 400 gram eroin ele geçirildi.

Şüpheli E.K. ve M.S. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde nakletmek" suçundan gözaltına alındı.

Kamyonun yakıt deposunda 104 kilo 400 gram eroin ele geçirildi
Kamyonun yakıt deposunda 104 kilo 400 gram eroin ele geçirildi
Kamyonun yakıt deposunda 104 kilo 400 gram eroin ele geçirildi
Kamyonun yakıt deposunda 104 kilo 400 gram eroin ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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