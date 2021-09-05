Van'da kamyonun kasasında 40 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Gevaş ilçesinde kamyonun kasasında 40 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'ın Gevaş ilçesinde kamyonun kasasında 40 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Dokuzağaç Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kamyon durduruldu.

Aramada kamyonun kasasındaki brandanın altına gizlenmiş Afganistan uyruklu 40 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından ilgili kuruma teslim edildi.

Sürücü A.A. gözaltına alındı, kamyona el konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol