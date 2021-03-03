Van'da kamyonun çarptığı kişi hayatını kaybetti
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Van'da kamyonun çarptığı kişi hayatını kaybetti

03.03.2021 11:41 | Son Güncelleme: 03.03.2021 11:44
Van'da kamyonun çarptığı kişi hayatını kaybetti

Van'ın Erciş ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonun çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

Van'ın Erciş ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonun çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

Van istikametinden gelen Furkan İ. yönetimindeki 27 AHA 308 plakalı kamyon, Yıldırım Usta Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Ebubekir Aksoy'a (74) çarptı.

Ağır yaralanan Aksoy, ambulansla kaldırıldığı Erciş Rıdvan Çevik Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca

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