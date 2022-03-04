Van'da kamyonette 150 kilogram eroin ele geçirildi - Haberler

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Van'da kamyonette 150 kilogram eroin ele geçirildi

AA, Mesut Varol - Güncel
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Van'da kamyonette 150 kilogram eroin ele geçirildi

Van'ın Tuşba ilçesinde kamyonette 150 kilo 120 gram eroin bulundu, 2 kişi gözaltına alındı.

TUŞBA, VAN (AA) - Van'ın Tuşba ilçesinde kamyonette 150 kilo 120 gram eroin bulundu, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu.

Narkotik dedektör köpeği "Thor" ile yapılan aramalarda 150 kilo 120 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Mesut Varol - Güncel

Uyuşturucu Ticareti, Eroin, Tuşba, Van, Güncel, Haberler

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