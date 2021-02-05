Van'da kamyonetle taksinin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
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Van'da kamyonetle taksinin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

05.02.2021 16:41 | Son Güncelleme: 05.02.2021 16:44
Van'da kamyonetle taksinin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Van'ın Gürpınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Van'ın Gürpınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Van-Hakkari kara yolu Günbaşı Mahallesi yakınlarında, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 06 BDC 381 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen 30 T 0026 plakalı taksi çarpıştı.

Kazada, Vedat Güler, İlhan Çiftçi ve Çiğdem Ağaç yaşamını yitirdi.

Yaralanan 7 kişi, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle uzun süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol

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