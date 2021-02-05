Van'da kamyonetle taksinin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
05.02.2021 16:41 | Son Güncelleme: 05.02.2021 16:44
Van'ın Gürpınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Van'ın Gürpınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Van-Hakkari kara yolu Günbaşı Mahallesi yakınlarında, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 06 BDC 381 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen 30 T 0026 plakalı taksi çarpıştı.
Kazada, Vedat Güler, İlhan Çiftçi ve Çiğdem Ağaç yaşamını yitirdi.
Yaralanan 7 kişi, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle uzun süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol