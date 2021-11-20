Van'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı
Erciş ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Erciş ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Erciş - Adilcevaz kara yolunda Osman Sancar'ın (50) kullandığı 72 AP 576 plakalı kamyonetle aynı istikamette seyir halinde olan Murat Eşiyok (35) idaresindeki 14 LF 968 plakalı otomobil çarpıştı.
Kamyonet, çarpmanın etkisiyle yan yatarak yolda bir süre sürüklendi.
Kazada araçlardaki 7 kişi yaralandı. Yaralılar, Erciş Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan 19 yaşındaki Sevgi Taş, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezine sevk edildi.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, araçların çekici yardımıyla bulundukları yerden alınmasıyla açıldı.
AA / Necmettin Karaca - Son Dakika Haberleri