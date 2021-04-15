Van'da kamyonete gizlenmiş 51 kilo 561 gram eroin ele geçirildi
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Van'da kamyonete gizlenmiş 51 kilo 561 gram eroin ele geçirildi

Anadolu Ajansı / Mesut Varol - Haberler | Güncel
Van'da kamyonete gizlenmiş 51 kilo 561 gram eroin ele geçirildi

Van'ın İpekyolu ilçesinde kamyonette 51 kilo 561 gram eroin ele geçirildi.

Van'ın İpekyolu ilçesinde kamyonette 51 kilo 561 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli ve depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesinde önceden tespit edilen bir eve operasyon düzenlendi.

Uyuşturucu madde arama köpeği "Bozo"nun da kullanıldığı aramada, evin bahçesine park edilmiş kamyonette 100 paket halinde 51 kilo 561 gram eroin bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli A.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol

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